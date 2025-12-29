世界的な人気を誇る韓国の5人組ガールズグループ「New Jeans」の所属事務所は29日、メンバーのダニエルの専属契約を解除したと発表しました。韓国の5人組ガールズグループ「New Jeans」の所属事務所「ADOR」によりますと、メンバーのダニエルについて、所属アーティストとして活動するのは難しいと判断、29日に専属契約の解除を通知したということです。一方、メンバーのハニについては事務所への復帰が決まり、ミンジも