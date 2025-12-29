2026年最初のスポーツ日本一が決まるニューイヤー駅伝 in ぐんま（第70回全日本実業団対抗駅伝競走大会。群馬県庁発着の７区間100km）。今季は大物新人が数多く走る。中でも吉田響（23、サンベルクス）と太田蒼生（23、GMOインターネットグループ）は箱根駅伝の実績から期待が高い。吉田は1年前の創価大4年時に、数多の名ランナーが走ってきた箱根駅伝2区の日本人最高タイム（歴代2位）を樹立した。太田は2年前の青学大3年時に、箱