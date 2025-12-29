サッカーの第34回全日本高校女子選手権は29日、兵庫県立三木総合防災公園などで開幕して1回戦が行われ、前回大会で史上初の3連覇を果たした藤枝順心（静岡第2）は鎮西学院（長崎）に3―0で勝ち、30日の2回戦へ進んだ。修徳（東京第2）が前回ベスト4の常盤木学園（宮城第2）を3―0で破った。神戸弘陵（兵庫第2）は日本航空石川を6―2で下した。大会は52チームが参加。決勝は来年1月11日に神戸ユニバー記念競技場で行われる。