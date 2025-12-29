歌手氷川きよし（48）が28日に放送されたNHK「第17回明石家紅白！」（午後7時30分）に出演。思い出の紅白名場面のコーナーで森口博子が1991年に出場した回についてリクエストした。MCの明石家さんまが「氷川さんは、森口博子さんに思い出が…」と問いかけた。氷川は「これ1991年なんですけど、当時自分が中学生だったんですよ。森口さんが同じ中学の先輩で、すごい身近に感じて、同じ中学からスターが出た、っていうのがあって、も