※このお話は作者土井真希さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ息子の習い事をめぐり揉めていた嫁姑だったが、ついに夫婦の仲もこじれてしまう。「もう仲裁しない」「自分でなんとかするいい」という売り言葉に買い言葉のような状態に。その数日後、家のなかに息子の泣き叫ぶ声が響く…■息子になにをした ■嫌がっていてもおかまいなし ■ママは味方だよ ■義母許すまじ書道教室