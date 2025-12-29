女優の月島琉衣が29日、都内で「映画ラストマン―FIRSTLOVE―」（監督平野俊一）の公開御礼！ラストマンデー舞台あいさつに出席した。全盲のFBI捜査官と孤高の刑事のバディが難事件に挑む、人気ドラマ初の映画化。月島は公開初日の24日に劇場で観賞。「改めて人に寄り添ってくれる映画だなと思って、格好よさもあるし、勇気を与えてもらえる素敵な作品だなと思いました。たくさんの方に作品が届いてうれしい」と感想を語っ