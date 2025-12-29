千葉市稲毛区の国道で29日昼前、車9台が絡む追突事故があり、男性1人が意識不明の重体になるなど男女6人がけがをしました。警察などによりますと、29日正午前、千葉市稲毛区を通る国道の交差点近くで、片側3車線のうち中央車線を走っていた乗用車が信号待ちの車に追突するなど、合わせて9台が絡む事故がありました。事故に遭った運転手の男性は、「結構、自分も前に飛ぶような勢いでぶつかってきた印象」と話しています。この事故