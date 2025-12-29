29日昼ごろ、東京・高田馬場でエステ店に勤める30代の女性が刺される事件がありました。刺したのは過去に客だった男とみられ、警視庁が行方を追っています。警視庁によりますと、29日正午すぎ、新宿区高田馬場4丁目で、女性が刺されたと通報がありました。エステ店勤務の30代の女性が、店が入る建物の2階の共用廊下で胸や腹など4か所を刺されたあと、建物の前の路上で倒れていました。病院に搬送される際、意識はあったということ