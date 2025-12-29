CANDY TUNE村川緋杏（26）が28日、NHK「第17回明石家紅白！」（午後7時30分）に出演。HKT48メンバー時代を回想した。MCの明石家さんまからメンバー7人に「ブレークするまでには3年かかってるのか。その前にいろいろあったのか。別のグループだったのか、君らは」と話しかけると、村川が「私はHKT48に…博多のAKB48グループに」と告白。さんまは「指原（莉乃）が…」とツッコミをいれると村川は「7年半所属してました」と話した。そ