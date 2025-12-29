正月に向けて瀬戸内海でとれた海産物などを売り出す、毎年この時期恒例の「歳末真魚市」が備前市で開かれています。 【写真を見る】「カキも例年通り販売」正月用に瀬戸内の魚介類を販売「歳末真魚市」開催【岡山・備前市】 年末年始の食卓を彩る新鮮な海の幸が並びます。備前市の伊里漁協が毎年この時期に開いている「歳末真魚市」です。おせち料理に欠かせないぶりやえびはもちろん、大量死が問題となっているカキも例年通り販