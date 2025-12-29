JR四国の約20年ぶりとなる新型ローカル車両が完成し、報道陣に公開されました。 JR四国の新型車両車内の設備など画像をみる 四国の海や空、豊かな自然をイメージしてデザインされたハイブリッド式車両です。エンジンで発電した電力と蓄電池に貯めた電力を組み合わせ、モーターを回転させて走ります。静粛性や乗り心地も向上したといいます。車いす対応トイレなどバリアフリーに対応した設備や、