歳末の風物詩にもなっている新庄村特産・「ヒメノモチ」を使った餅つきの実演販売が岡山市北区の百貨店で行われました。 【画像をみる】餅を求め長蛇の列が 天満屋岡山店で行われた岡山県北・新庄村の特産「ヒメノモチ」を使った餅つきです。「ヒメノモチ」は強い粘りと甘みが特徴でなめらかな舌触りの餅に仕上がるといいます。きょう（29日）は270キロの餅がつかれ、売場には開店直後から長蛇の列ができていました。 （買い物