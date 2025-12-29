世界遺産マチュピチュ。その名を聞くだけで胸がざわつく憧れの神秘的な天空都市だ。六本木ヒルズ 森アーツセンターギャラリーでは、そんな謎とロマンに満ちた天空都市を紹介する展覧会「CREVIA マチュピチュ展」が開催中。会場には、ペルーから運ばれた130点以上の本物の至宝だけが展示され、都市の成り立ちや技術、神話の世界まで立体的に感じられる内容になっている。【写真で見る】「CREVIA マチュピチュ展」独特の世界が広がる