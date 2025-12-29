29日の日経225オプション2026年1月限（最終売買日1月8日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は8414枚だった。うちプットの出来高が5911枚と、コールの2503枚を上回った。プットの出来高トップは3万3000円の474枚（変わらず1円）。コールの出来高トップは5万2000円の334枚（55円安111円）だった。 コールプット 出来高