29日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3506枚だった。うちプットの出来高が2842枚と、コールの664枚を上回った。プットの出来高トップは4万2000円の279枚（3円高124円）。コールの出来高トップは6万円の117枚（3円安11円）だった。 コールプット 出来高前日