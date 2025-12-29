29日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は90枚だった。コールの合計出来高は26枚。コールの出来高トップは6万5000円の10枚（5円安7円）だった。プットのの合計出来高は64枚。プットの出来高トップは1万2000円の23枚（3円）だった。 コールプット 出来高前日比