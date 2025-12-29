北海道・小樽市のスキー場で5歳の男の子がエスカレーターに挟まれ死亡した事故で、スキー場側が取材に応じ謝罪とともに、非常停止する仕組みが当時は作動しなかったと説明しました。(朝里川温泉スキー場 玉川謙介総支配人)「非常に残念な事故が起きてしまったので、そのことについては本当に深く反省しておりますし,、なぜ装置が作動しなかったのか等についてもきっちり検証していただきたいなと思