元タレントの木下優樹菜さん（38）が29日までに自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。木下さんは「気づけば、毎年恒例みたいになっている12月長女との2人デートNightデシタ」とつづり、長女と出かけるプライベートショットを複数枚投稿。「『Ririna.ママみたいな女友達に出会いたいなぁ』と言ってくれて嬉しくてワイン一気飲みしてよっパッピー」「大きくなったなぁ…ノンアルピニャコラーダ好