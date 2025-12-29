日本テレビ系音楽番組『発表！今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード2025〜』（後5：30〜後10：54）が、きょう29日に放送される。それに先立って、タイムテーブルが28日、公開された。【写真】BMSG4組も集結！Ado、なにわ男子、Number_iら豪華出演者同番組は、2025年を締めくくる日テレ系音楽の祭典。ストリーミングサービスで今年聴かれた音楽が大集結する。Spotifyのストリーミングデータをもとに、「今年イチバン