27日（土）にセリエA女子の第17節が行われた。 今シーズンのセリエA女子にはイタリアに渡って3年目、ノヴァーラで2シーズン目を迎えるアウトサイドヒッターの石川真佑と、イタリア2シーズン目で今季からブスト・アルシーツィオに加入したセッターの関菜々巳がいる。 前節、キエリにセットカウント1-3で敗戦したノヴァーラは今節でベルガモと対戦した。石川がベンチスタ&#