大相撲の立浪部屋が２９日、インスタグラムを更新。「ご報告。横綱豊昇龍が、モンゴルの“国民栄誉賞”を頂きました」となどと記し、モンゴルの民族衣装で表彰される様子の写真を投稿した。「今後も応援してくださる皆さんに感謝の気持ちを持って精進します。２０２５年もたくさんの応援をありがとうございました。すぐに初場所です。今年経験したことを無駄にしない２０２６年にしたいと思います。宜しくお願い致します」と年