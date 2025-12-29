スピードスケートの全日本選手権から一夜明け、妻のカーリング女子、吉田夕梨花（左）とポーズをとる新濱立也＝29日、長野市スピードスケート男子のミラノ・コルティナ冬季五輪代表に決まった新濱立也（高崎健康福祉大職）が29日、代表選考を兼ねた全日本選手権から一夜明け、妻でカーリング女子、ロコ・ソラーレの吉田夕梨花とともに長野市内で取材に応じ「3大会連続でメダルをかけさせる」と3度目の出場を逃した妻に誓った。