29日午前10時頃、熊本市東区戸島町の東部環境工場でごみの一部を焼く火事がありました。焼却前の可燃ごみを一時的に保存するピットから出火し、工場は29日正午から一時ごみの受け入れを停止しています。午後4時半時点で再開のめどはたっていません。東部環境工場では、12月23日と25日にも立て続けに火災が起きています。原因はわかっていませんが、東部環境工場ではガス缶やライター、電池類などがの可能性が高いとみていま