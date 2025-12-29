行方不明になった男性の発見に貢献したとして、千葉県警野田署は２４日、嘱託警察犬のジャーマンシェパード「レックス」（雄、６歳）と訓練士、飼い主に感謝状を贈った。レックスと訓練士の杉田竜馬さん（５２）は１１月１５日夜、遺書を残して行方不明になった野田市の３０歳代男性の捜索要請を受けた。レックスは午後８時５０分頃、男性の自宅から捜索を開始。衣服の匂いを嗅ぐと、約２キロ離れた江戸川河川敷に一直線で向