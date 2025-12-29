さや香の新山が２７日放送のフジテレビ系「全力！脱力タイムズ」に出演。コンビ名のさや香以外に候補に上がったコンビ名を明かした。この日は年末恒例となっている企画「今見るべき！イチオシ芸人ＳＰ」。出演者がイチオシの芸人を推薦し、その芸人が登場してネタを披露するもの。レギュラーのヒコロヒーは「むちゃくちゃこれはおもしろい若手を見つけまして。明らかにさや香に影響されてる感じのネタではあるんですよね」など