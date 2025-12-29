大みそかに放送される『第76回NHK紅白歌合戦』。会場となる東京のNHKホールでは、連日、出場歌手によるリハーサルがおこなわれ、大舞台への準備に備えている。2025年は、“特別枠” に豪華なメンバーが並んでいるが、SNSでは意見が分かれているようだ。発端となったのは、12月28日に松田聖子の出演が発表されたことだ。「松田さんが紅白に出演するのは25回めで、2020年以来、5年ぶりになります。今回は初出場の1980年に歌唱し