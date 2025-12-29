なにわ男子の大橋和也が、12月28日放送の『サンキュ！ウィッチマン』（日本テレビ系）に出演。衝撃的な青春時代を明かし、話題となっている。同番組はサンドウィッチマンがMCをつとめ、人気芸能人がサプライズで恩人に感謝を伝えるという企画が人気だ。普通ではない高校生活を送っていたという大橋。当時から旧ジャニーズ事務所（現STARTO ENTERTAINMENT）に所属し、関西ジュニアとして活動していたため、集合写真では顔を隠