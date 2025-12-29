31日に放送されるTBS系『知識の扉よ開け！ドア×ドア クエスト』 (13:30〜15:00 ※一部地域を除く)で、2026年放送の日曜劇場『VIVANT』続編の1シーンが全世界初公開される。『VIVANT』主演の堺雅人同番組は、もしも･･･誰もが気になるアレコレを“特別に”覗くことができたら? そんな知的好奇心を刺激する「気になる!」の向こう側を大調査していく好奇心探求バラエティ。31日の放送では、2026年放送の日曜劇場『VIVANT』続編の撮影