気象予報士の穂川果音が28日にインスタグラムを更新。色っぽいキャミソール姿を披露すると、ファンから反響が集まった。【別カット】妖艶な表情でカメラを見つめる穂川果音（ほか3枚）穂川が「仕事納めをしたので…久しぶりの作品撮り」と投稿したのは自身のソロショット。複数公開されている写真には、キャミソール姿の穂川が妖艶な表情でカメラを見つめる様子が収められている。投稿の中で穂川は「今回は、ビューティー系の