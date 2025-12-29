全国高校サッカー選手権大会で長野県代表の上田西は29日に行われた1回戦、滋賀代表の水口高校に0対1で敗れ初戦突破とはなりませんでした。2大会連続4回目の出場となる白と水色のユニフォームの上田西。1回戦の相手は、滋賀代表で29大会ぶり16回目の出場となる水口でした。試合が動いたのは、後半36分でした。水口の左からのクロスに最後は途中出場の中井に頭で合わせられ、上田西は先制点を奪われます。試合はこのまま