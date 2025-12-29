◆第７６回東京大賞典・Ｇ１（１２月２９日、大井競馬場・ダート２０００メートル、重）２４年レディスプレリュードなど重賞５勝で、今回が引退レースとなったグランブリッジ（牝６歳、栗東・新谷功一厩舎、父シニスターミニスター）は８着だった。新谷調教師は「牡馬を相手に、しっかり追えていたし頑張った。無事に走ってくれて良かった」とねぎらった。同馬は年明け２６年１月７日に北海道に向けて出発。追分ファーム（北