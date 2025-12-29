お笑いコンビ「麒麟」の川島明（46）が29日放送のTBSラジオ「川島明のねごと」（日曜後7・00）に出演。自身が考える「この世で一番凄いタレント」を明かした。今年、朝のレギュラー番組からバラエティなど、計529本に出演。「2025タレント出演本数ランキング」では、1位バナナマンの設楽統、2位のハライチ澤部佑に続く3位も「帯番組やってるからですから」と謙遜した。ランキングに目を通し「俺、気づきました。この世で一番