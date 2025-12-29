歌手の工藤静香が、自宅でリラックスする“無防備”な姿を動画で披露し、反響を呼んでいる。【映像】「すんごい豪邸」と話題！工藤静香の自宅これまでにもInstagramで「すんごい豪邸」「庭がこんなに広いなんて」などと話題になった自宅の庭でオレンジを収穫する様子、ほかにも愛犬とハグをする姿など、プライベートについて発信している工藤。工藤静香、自宅での“無防備”な姿を公開2025年12月27日の更新では、自宅で愛犬