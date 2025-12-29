サッカー元日本代表のＦＷ三浦知良（５８）が、来季Ｊ２の横浜ＣからＪ３福島に期限付き移籍することで大筋合意したことが２８日、わかった。今季プレーした日本フットボールリーグ（ＪＦＬ）のアトレチコ鈴鹿は来季の地域リーグ降格が決まっており、去就が注目されていた。プロ４０年目の今季は度重なるけがに苦しみ、リーグ戦は７試合の出場にとどまり、無得点に終わった。三浦は来季に向けて、「どこで一番試合に出られるの