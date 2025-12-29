◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2026年1月2日往路、3日復路)第102回箱根駅伝に出場する全21チームの区間エントリーが、29日に発表されました。中央大学は前回1区で当時3年生の吉居駿恭選手(4年)が2位と1分32秒差をつける区間賞発進。序盤から大逃げをみせて往路2位、総合5位となりました。注目の1区には、辻誉選手(1年)を登録。2区には指揮を執る藤原正和監督は、10日のトークバトルで「2区は溜池と決めている」と宣言してい