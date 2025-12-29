三重県津市で来年の干支「午（うま）」の「ジャンボ干支」が完成し、神社に奉納されました。 【写真を見る】恒例の“ジャンボ干支”奉納 高さ3mの“午(うま)” 金のたてがみには｢金運アップ｣の願い… 物価高と人口減少でクラウドファンディングも初活用 津市の辰水神社周辺を練り歩いたのは来年の干支「午（うま）」の巨大な像。高さ3メートル、重さは200キロあります。 この「ジャンボ干支」は地元の人たちが家族円満や