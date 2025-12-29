豆柴さんとおまわりさんの微笑ましいワンシーンが反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で13万7000回再生を突破し、「平和の象徴」「羨ましすぎる～」「お巡りさんメロメロですね！」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『おまわりさん』が大好きな犬→散歩中に交番の前を通った結果、警察官が…あまりにも尊い光景】 散歩中に交番の前を通ったら… TikTokアカウント「kait