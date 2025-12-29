マレーシア・アビエーション・グループは、MASウイングスの業務をエアボルネオに移管する。2月12日に、サラワク州政府との間で締結された売買契約に基づくもの。2026年1月1日から、MASウイングスのすべての業務をエアボルネオが引き継ぐ。エアボルネオは、サラワク州の州営航空会社。エアボルネオはコーポレートアイデンティティを段階的に展開していくことから、移行期間中にはMASウイングスのロゴなどが引き続き表示される可能性