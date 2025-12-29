もうすぐお正月です。徳島県鳴門市では正月用の「しめ縄」が近畿各地に出荷されています。柔らかいワラを手や足を使ってねじり、縄を編み上げます。正月に飾られる「しめ縄」は「五穀豊穣や災いを防ぐ」などの願いが込められています。徳島県鳴門市にあるこちらの店では、徳島や近畿各地の特色に合わせ、約３００種類、５５万本のしめ縄が作られました。素朴で力強く、形が崩れにくいのが特徴だということです。先週まで