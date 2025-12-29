新年を迎えるのを前に、奈良市にある世界遺産・薬師寺では仏像に積もった埃をふき取る「お身拭い」が行われました。１２月２９日午後１時、薬師寺の金堂では仏像の魂を抜く法要が営まれた後、国宝・薬師三尊像などに積もった埃を拭きとる「お身拭い」が行われます。年末に行っている恒例行事のひとつで、般若心経が響き渡る中、タスキがけをした僧侶が仏像に梯子をかけ、信者から奉納された白い布を温かいお湯に浸し、丁寧に