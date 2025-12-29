兵庫県北部の漁港では、年内最後のズワイガニのセリが行われ、真っ白なズワイガニが注目を集めました。威勢のいい掛け声が響き渡るのは兵庫県新温泉町の浜坂漁港。日本海の冬の味覚、ズワイガニの年内最後の競りが行われ、仲買人たちが年末年始用に次々に競り落としました。今日の最高値は１匹２２万円と高値になりましたが、今年は北海道のオオズワイガニが豊漁だった影響を受け、価格は全体で１割以上下がったそうです。