大みそかの第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦（後７時２０分）のリハーサル２日目が２９日、東京・渋谷のＮＨＫホールで行われた。４年ぶりの出場となるＬｉＳＡは「残酷な夜に輝け」を披露する。今年は「劇場版『鬼滅の刃』無限城編第一章猗窩座再来」の主題歌として同曲をリリース。映画のヒットともに曲も多くの人に親しまれた。