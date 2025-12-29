モデルでタレントのローラがたくあん漬けをしている様子を披露し、注目されている。２９日にインスタグラムで「だいこんのたくあん漬けの季節がやってきたよ！」と書き始め「今回は農家さんの畑のお手伝いをしながら、一緒にだいこんを抜いて、洗って、約数週間そとに吊るして乾かしておいた大根を田んぼで収穫したお米からとった糠と共に漬け込みをしたよ〜！」とつづり、漬け込みをする姿や、大根を持った姿などの写真を公開