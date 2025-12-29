■第34回全日本高等学校女子サッカー選手権星槎国際高校 湘南 1ー6 大阪学芸高校（29日、兵庫）【組み合わせ一覧】全日本高校女子サッカー組み合わせ決定！12月29日開幕未来のなでしこたちが日本一を目指して争う、第34回全日本高等学校女子サッカー選手権の1回戦が30日に行われ、大阪学芸高校（大阪2）が星槎国際高校 湘南（神奈川）を6ー1で下し、明日の2回戦に駒を進めた。史上初の4連覇を狙う藤枝順心（静岡2）は鎮西学院（