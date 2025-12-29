週明け２９日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前営業日比１．６０ポイント（０．０４％）高の３９６５．２８ポイントポイントと小幅ながら９日続伸した。先週の好地合いを継ぐ流れ。中国の政策に対する期待感が支えだ。中国経済を巡る不透明感がくすぶる中、当局は経済対策を重視するスタンスを継続している。中国財政部は２８日、週末に開いた全国財政工作会議の発表資料を公開し、「より積極的な財政政策を