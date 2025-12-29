プロ野球・巨人の小林誠司選手がインスタグラムを開設。選手らもこれに喜びの声をあげています。小林選手はインスタグラムに、朝井秀樹サブマネージャーとの写真を含む4枚の写真を公開。本文には「START」とつづり、アカウントの開設を報告しました。さらにストーリーズにもこの投稿を掲載。「インスタ始めました！」とコメントを寄せています。これには多くの選手仲間たちも反応。巨人の中山礼都選手や萩尾匡也選手、田中千晴投手