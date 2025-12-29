◇第79回 全日本総合バドミントン選手権大会(29日、京王アリーナTOKYO)女子シングルスの山口茜選手が明日の決勝に向け、意気込みを語りました。準決勝で水津愛美選手に2-0(21-7、21-15)で勝利した山口選手。「昨日よりか全体的にスピードも上がってきて、ショットの精度もよくなっている」と感覚が良好といいます。決勝では昨年王者に輝いた宮崎友花選手と対戦します。「長身で手足が長いので一歩で届く範囲が広い。上からのショッ