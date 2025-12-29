ギター漫談の名人として人気を博したタレントのペペ桜井（本名・桜井孝吉）さんが、２７日に老衰のため死去していたことが２９日、分かった。９０歳。所属の落語協会が発表した。葬儀は近親者のみで執り行われるという。桜井さんは幼少時からクラシックギターを習い、１８歳でＮＨＫに出演するなど頭角を現したが、２３歳でお笑い界に転身。昭和の伝説的コメディアンと称されたパン猪狩さんに師事し、同門にコメディアンの世志