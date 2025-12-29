第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の区間エントリーが29日に発表され、各チーム往路5区間、復路5区間の計10区間のメンバーと補欠6人が発表された。3連覇を狙う青山学院大、今回は“輝け大作戦”を発表した原晋監督（58）は10日に行われた箱根駅伝トークバトルで「朝日は早くに昇るでしょう」とエース・黒田朝日（4年）の起用は早い区間と匂わせていたが補欠。山登りとなる5区には1年の松田祐真、レースの流れを作る1