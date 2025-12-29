29日、ソウルの青瓦台に入る李在明大統領を乗せた車（聯合＝共同）【ソウル共同】韓国政府は大統領府を従来使われてきたソウル中心部の「青瓦台」に戻し、29日、李在明大統領が初出勤した。大統領府を国防省庁舎に移した尹錫悦前大統領が失脚。今年6月に就任した李氏は青瓦台への復帰作業を進めていた。現職大統領の出勤は約3年半ぶり。青瓦台は日本の植民地時代に朝鮮総督府の官邸が建てられた場所で、1948年に当時の李承晩大